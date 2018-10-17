17 Ekim 2018, Çarşamba
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Onyekuru sorgu odasına
Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018
Terim performansı düşen genç yıldızla özel olarak görüşecek.
Sezona çok hızlı bir başlangıç yaparak ilk 4 haftada 2 gole imzasını atan Henry Onyekuru son maçlardaki performansıyla eleştiri almıştı... Teknik direktör Fatih Terim, milli takım kampındah döner dönmek Nijeryalı yıldızla özel bir görüşme yapmayı planlıyor. Onyekuru'yu cuma günü Bursaspor önünde 11'de oynatmayı planlayan Terim'in, "Artık bu şansı iyi kullan. Yeteneklerine ve sana güveniyorum" diyeceği öğrenildi.
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