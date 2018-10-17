    17 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Onyekuru sorgu odasına

    Onyekuru sorgu odasına
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    Terim performansı düşen genç yıldızla özel olarak görüşecek.

    Sezona çok hızlı bir başlangıç yaparak ilk 4 haftada 2 gole imzasını atan Henry son maçlardaki performansıyla eleştiri almıştı... Teknik direktör , milli takım kampındah döner dönmek Nijeryalı yıldızla özel bir görüşme yapmayı planlıyor. Onyekuru'yu cuma günü Bursaspor önünde 11'de oynatmayı planlayan Terim'in, "Artık bu şansı iyi kullan. Yeteneklerine ve sana güveniyorum" diyeceği öğrenildi.
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