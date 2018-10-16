    16 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi

    G.Saray Terimi KAPa bildirdi! İşte sözleşme detayları
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    Galatasaray, 'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattığını 'a açıkladı.

    Sarı kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

    Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir.

    Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."



    Galatasaray'da 17 kupa kazanan Fatih Terim, 302 maçta 198 galibiyet, 65 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı. Terimli Galatasaray, 647 gol atarken kalesinde 277 gol gördü.



    "HAYALLER GERÇEKLEŞENE KADAR!"
    Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabından da bir paylaşım geldi. Paylaşımda, "İmparator Fatih Terim ile hayaller gerçekleşene kadar!" denildi.



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