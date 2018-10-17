    17 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    150 bin euro kazandı

    150 bin euro kazandı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Muslera bu sezon bonuslarla cebini doldurdu.

    , kalede sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi...

    Ancak aynı zamanda şu an en çok kazanan oyunculardan birisi...

    Yıllık 3.575 milyon garanti ücret kazanan Uruguaylı 5 bin Euro'da puan başı bonus alıyor. Bu sezon 'de 18, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan toplayan Cim-Bom'da Muslera şimdiden 105 bin Euro'luk (700 bin TL) bonus hakkı kazandı.

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