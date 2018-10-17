    17 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Cimbom'dan Sehiç'e kanca

    Cimbomdan Sehiçe kanca
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    , Bosnalı kaleciyi devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor.

    'nın arkasına yedek bir kaleci i yapmak isteyen , 'dan İbrahim Sehiç'i kadrosuna katmak istiyor.

    Erzurum'da maaşını alamadığı belirtilen Bosnalı eldivenin, devre arasında ipleri koparmaya hazır olduğu öğrenildi. Sarı- kırmızılı takımın, kulübünden ayrılma kararı alması halinde 30 yaşındaki file bekçisinin transferi için devreye gireceği öğrenildi.

    ERZURUM'A BEDELSİZ GELDİ

    Karabağ Ağdam'dan sezon başında bedelsiz bir şekilde Erzurum'a gelen Sehiç, bu sezon çıktığı 6 lig maçının 2'sinde kalesini gole kapatırken, toplamda kalesinde 5 gol gördü.

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