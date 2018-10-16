    16 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Origi pazarlığı

    Galatasarayda Origi pazarlığı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    Belçikalı golcüye göz koyan ile görüşmeleri sıklaştırdı

    devre arasında Divock Origi'yi kadrosuna katmak isterken hem oyuncu hem de ile görüşmeler devam ediyor. Hedef Belçikalı golcüyü kiralamak... Ancak bu operasyon sırasında yönetim, ilişkilerin sıkıntılı olduğu 'yı kızdırmak istemiyor. Bu yüzden de Liverpool'a, Origi için "Bize bedava kiralayın" teklifi yapıldı. Önce 1.5 yıl, sonra da 6 aylık olarak teklif yenilendi. Görüşmeleri kilitleyen ise Origi'nin vergisi... Zaten 'de kiralık transferler bu şekilde bitiriliyor. Liverpool da Origi için Galatasaray'dan bunu beklerken pazarlıklar sürüyor

    OPSİYON ALINACAK

    Liverpool'un yeni sezonda takımda düşünmediği ve 2020 yılına kadar anlaşması bulunan Kenya asıllı Belçikalı futbolcunun bonservis opsiyonu ile kiralanması gündemde...

    KABUL ETMEDİLER

    G.Saray sadece 23 yaşındaki Origi'ye ödenecek rakamı üstlenip, verginin ise Liverpool tarafından İngiliz maliyesine ödenmesini istiyor. Ancak şu ana kadar İngilizlerin bu teklife yanaşmadığı belirtiliyor.

    B TAKIMINDA
    Belçikalı golcünün, Jürgen Klopp tarafından A takımdan rezerv takıma gönderilmesi Galatasaray'ın umutlarını güçlendiriyor.

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