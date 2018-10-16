Galatasarayda Origi pazarlığı

Galatasaray'da Origi pazarlığı
Belçikalı golcüye göz koyan Galatasaray Liverpool ile görüşmeleri sıklaştırdı
Galatasaray devre arasında Divock Origi'yi kadrosuna katmak isterken hem oyuncu hem de Liverpool ile görüşmeler devam ediyor. Hedef Belçikalı golcüyü kiralamak... Ancak bu operasyon sırasında yönetim, ilişkilerin sıkıntılı olduğu UEFA'yı kızdırmak istemiyor. Bu yüzden de Liverpool'a, Origi için "Bize bedava kiralayın" teklifi yapıldı. Önce 1.5 yıl, sonra da 6 aylık olarak teklif yenilendi. Görüşmeleri kilitleyen ise Origi'nin vergisi... Zaten İngiltere'de kiralık transferler bu şekilde bitiriliyor. Liverpool da Origi için Galatasaray'dan bunu beklerken pazarlıklar sürüyor
OPSİYON ALINACAK
Liverpool'un yeni sezonda takımda düşünmediği ve 2020 yılına kadar anlaşması bulunan Kenya asıllı Belçikalı futbolcunun bonservis opsiyonu ile kiralanması gündemde...
KABUL ETMEDİLER
G.Saray sadece 23 yaşındaki Origi'ye ödenecek rakamı üstlenip, verginin ise Liverpool tarafından İngiliz maliyesine ödenmesini istiyor. Ancak şu ana kadar İngilizlerin bu teklife yanaşmadığı belirtiliyor.
B TAKIMINDA
Belçikalı golcünün, Jürgen Klopp tarafından A takımdan rezerv takıma gönderilmesi Galatasaray'ın umutlarını güçlendiriyor.
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