Biz sözümüzde durduk

Geniş kapsamlı bir savunma hazırlayan G.Saray yönetimi, mali durumun düzeltilmesi için gerekli tüm hamleleri yaptıklarını, sınırı aşmamak için forvet almadıklarını bildirdi

MALI yapısını sağlam bir zemine oturtmak için çalışan ve yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Galatasaray'da UEFA krizi yeniden hortladı. UEFA Finansal Fair Play kurulu ile yoğun temaslar, sıkı pazarlıkların ardından 4 yıllık anlaşma imzalamayı başaran ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini alan sarı-kırmızılı ekipte eski defterler yeniden açıldı



SORUŞTURMAYA İTİRAZ ETTİ



142 milyon euro'luk zarara rağmen Soruşturma Komisyonu'nun (AC) verdiği 4 yıllık yapılandırma anlaşmasına Yargı Komisyonu (IC) itiraz etti. G.Saray'ın yaptığı sözleşme yeniden masaya yatırıldı. Ardından İspanyol Jacobo Beltran ile Alman Egon Franck'ın G.Saray için ceza istediği iddiaları kulislere düştü.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI



Geniş kapsamlı bir savunma daha hazırlayan Başkan Mustafa Cengiz, finans uzmanı yönetici Oytun Özer'le İsviçre'nin yolu tutarken toplantıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Başkan, yapılandırma anlaşmasının ardından uyguladıkları acı reçeteyi anlattı ve "Biz sözümüzü tuttuk. Şimdi sıra sizde"

mesajı verdi.



YARGI KOMİSYONU BU SEZON İÇİN NE KARARLAR ALABİLİR?



GALATASARAY'ın imzaladığı yapılandırma anlaşmasından geriye dönüş yok. Gerekli tüm önlemleri aldıklarını düşünen yönetim herhangi bir men cezası beklemiyor. Ama yine de gelecek sezon için korkulu bir bekleyiş hakim.



YARGI Komisyonu'nun yapılandırma anlaşmasını masaya yatırması, akıllara "Bu sezon için şimdi ne olabilir?" sorularını getirdi. İşte Galatasaray'ı sıkıntıya sokacak o ihtimaller:



* Kesilen cezanın miktarı, ödeme şekli ve ödeme süresi değiştirilebilir.

* Sattığın kadar al kuralı; 'sattığının yüzde 70 veya 60'ını transferde kullanabilirsin' şeklinde revize edilebilir.

* Cengiz'in açıkladığı gibi Futbol AŞ'nin 130 milyon euro'lık getirisi üzerinden 78 milyon euro'ya takım yapma hakkı G.Saray'ın elinden alınabilir. İlk başta tahmin edildiği gibi 45-55 milyon euro bandına çekilebilir.



FARKIYLA G.SARAY'IN UEFA'YA VERDİĞİ SAVUNMASINDAKİ 5 ANA MADDE



1- CFCB'ye her adımımızda sürekli bilgi veriyoruz

2- Devletin aldığı karar neticesinde yerli futbolcuların sözleşmelerinin TL'ye çevrilmesi için görüşmelere başladık.

3- Yabancıların maaşları konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Euro ile ödeme konusunda dünyaca ünlü bir sigorta şirketiyle görüşüyoruz.

4- Kaynak yaratma açısından çalışmalarımız devam ediyor. Kemerburgaz arazisi Sportif AŞ'nin içine katılıp, bedelli sermaye artırımı yapılacak. Ayrıca Teknokent için genel kuruldan izin aldık.

5- 78 milyon euro'luk takım yapma rahatlığına kavuştuk ama bunu kullanmadık. Acil ihtiyacımız olmasına rağmen kuralların dışına çıkmamak için forvet transferi yapmadık.



CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK



Galatasaray'ın yapılandırma anlaşmasıyla ilgili kritik UEFA kararının cuma günü açıklanması bekleniyor. 13 Haziran'da yapılan sulh anlaşmasının yeniden görüşülmesi rutin bir kontrol gibi gösterilmiş olsa da UEFA'nın bu dosyayı 3.5 aydır incelediği öğrenildi. Cuma günü ise yapılan incelemeyle ilgili detayların paylaşılacağı ifade ediliyor.



YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Galatasaray, 'Avrupa kupalarından men cezası geldiği' yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğuna dair sert bir açıklamada bulundu. Açıklamada "Şirketimiz hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında savcılık nezdinde türlü yasal işlem başlatılmıştır" denildi

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