    16 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Eren Derdiyok takımla çalıştı

    Galatasarayda Eren Derdiyok takımla çalıştı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    , 'in 9'uncu haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

    Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana 25 dakika süren hareket gelişim çalışmasıyla başlandı. Daha sonra oyunsal formda dar alanda pas destek çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
    , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. , sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

    Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası kas içi hematom (kanama) oluşan , takımdan ayrı özel bir çalışmaya tabi tutuldu.
    , Garry Rodrigues, Younes , Martin Linnes, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli, milli takım kamplarında bulundukları için antrenmanda yer almadı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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