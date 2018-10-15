    15 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Niasse Ocak’ta geliyor

    Anlaşma sağlandı! Yıldız oyuncu ocak’ta geliyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    medyası, ’ın ara döneminde Senegalli golcüyü renklerine katacağını yazdı

    Galatasaray ile ilgili flaş bir iddiası ortaya atıldı. medyası, Everton forması giyen Oumar Niasse'nin ile anlaştığını ve Ocak ayında 'un yolunu tutacağını iddia etti. 28 yaşındaki golcü 2016'dan beri Everton'da forma giyiyor.

    SADECE 1 ASİSTİ VAR

    Bu sezon Everton'da 165 dakika süre alan ve 6 karşılaşmada şans bulan 'nin sadece 1 asisti bulunuyor. Niasse, 9 kez milli oldu.

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