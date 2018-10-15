Niasse Ocak’ta geliyor

İngiliz medyası, Galatasaray’ın ara transfer döneminde Senegalli golcüyü renklerine katacağını yazdı

Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz medyası, Everton forması giyen Oumar Niasse'nin Galatasaray ile anlaştığını ve Ocak ayında İstanbul'un yolunu tutacağını iddia etti. 28 yaşındaki golcü 2016'dan beri Everton'da forma giyiyor.



SADECE 1 ASİSTİ VAR



Bu sezon Everton'da 165 dakika süre alan ve 6 karşılaşmada şans bulan Oumar Niasse'nin sadece 1 asisti bulunuyor. Niasse, 9 kez milli oldu.