    15 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Linnes için sıraya girdiler

    Linnes için sıraya girdiler
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'e ve eski kulübü Molde talip oldu. Ancak Galatasaray forması giymekten memnun olan Norveçli oyuncu ve ailesi kesin olarak sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istiyor. Yönetimin de futbolu ve profesyonel yaşantısı ile örnek olan Martin Linnes'in sözleşmesini uzatmasına kesin gözle bakılıyor.

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