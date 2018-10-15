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Linnes için sıraya girdiler
Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Linnes'e Red Bull Salzburg ve eski kulübü Molde talip oldu. Ancak Galatasaray forması giymekten memnun olan Norveçli oyuncu ve ailesi kesin olarak sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istiyor. Yönetimin de futbolu ve profesyonel yaşantısı ile örnek olan Martin Linnes'in sözleşmesini uzatmasına kesin gözle bakılıyor.
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