Galatasarayda sahte imza depremi!

Galatasaray Kulübü'ne bu yıl üyelik için başvuran Galatasaray Lisesi mezunu 210 kişinin 141'inin evraklarında sahte imza tespit edildiği bildirildi.

Tüzük gereğince, üyelik başvurusu yapanların, Galatasaray'a üye olan 2 kişiyi referans göstermesi gerekiyor. Yapılan inceleme sonucunda 69 kişinin başvurularının usule uygun olduğu belirlenirken, tam 141 kişinin referans olarak gösterdiği kişilerin evraklardaki imzalarının birbirini tutmadığı fark edildi.



'Yeniden başvurun' dediler



İmzalardaki bu sıradışı durum üzerine araştırma yapan Galatasaray yönetimi daha büyük bir sürprizle karşılaştı; referans olarak gösterilen kişilerin çoğunun bu başvurulardan haberi yoktu, imzaları taklit edilmişti. Konuyu araştırmaya devam eden yönetim, sahte imza olayının, başvuruda bulunan genç üyelerin iradesi dışında gerçekleştiğini tespit etti. Bunun üzerine Galatasaray Lisesi mezunu 141 kişiye, "Evraklarınızdaki imzalar sahte. Böyle olmaz, yeniden başvurun ve gerekirse referans kısmını boş bırakın" denildi.



Yöneticiler: Bu bir suçtur



Galatasaray yönetiminin 141 kişiye yaptığı bu çağrı sonrası sadece 2 kişi başvurusunu yeniledi. Sarı kırmızılı kulübün sicil ve denetleme kurulu, bu olayın tekrarlanmaması için harekete geçerken, Galatasaray yöneticileri, "Bu, kesinlikle örtbas edilemeyecek bir durum. Bu bir suçtur ve biz de gerekeni yapmaz susarsak, bu suça ortak olmuş oluruz. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Galatasaray Lisesi, bizim lisemiz ve Galatasaray Kulübü'nü tertemiz bir şekilde yöneteceğiz" açıklamasını yaptı.