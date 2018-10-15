Terim’in hedefi 4’te 4

Milli aranın ardından oynanacak 4 zorlu karşılaşmadan galip ayrılmak istiyo

Milli araya Antalyaspor galibiyetiyle giren Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak zorlu süreçten de başarıyla çıkmanın planlarını yapıyor. Hedef Bursa, Schalke, Malatya ve F.Bahçe maçlarından alınacak galibiyetlerle hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de avantaj yakalamak. Milli arayı 4 maçtan 12 puan almak üzerine kuran Fatih Terim, 4 maç içinde 4 farklı sistem üzerine çalışıyor. BURSA maçında taraftarın büyük desteğine güvenen tecrübeli teknik adam aynı şekilde Schalke maçından da 3 puan bekliyor. Ardından çıkılacak Malatyaspor maçının deplasmanda olması yüzünden özel bir taktik belirleyen Terim, F.Bahçe maçını ise kırılma maçı olarak görüyor. Terim'e göre derbiden her türlü sonuç çıkabilir. Çünkü adı üzerinde bir derbi. Bu yüzden 3 maçı da kazanıp derbiye hazır olmanın hayallerini kuruyor.

15 DAKİKADA İŞİ BİTİRECEK



Terim'in 4 maçlık hedefinin ana planı ilk 15 dakikada gol bulmak üzere... Rakiplerini yoğun bir baskı ile boğup, golü bulduktan sonra taraftarın da desteğiyle geri dönüşlere izin vermemek isteyen tecrübeli teknik adam özellikle bu konu üzerinde titizlikle çalışıyor. Maça hızlı başlama, çabuk gol bulma, oyunu dengede tutma, enerjilerini iyi kullanma konusunda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

YUNUS'U İLK 11'E HAZIRLIYOR



Galatasaray'da Schalke 04 maçı öncesinde rotasyon da gündemde... Muğdat'a forvette görev vermeyi düşünen tecrübeli teknik adamın Ozan Kabak, Mariano, Ömer Bayram, Ndiaye, Feghouli ve Yunus Akgün'ü de 11'de oynatma konusunda kafasında bazı fikirlerin oluştuğu gelen bilgiler arasında. Terim'in özellikle Yunus'u Bursa maçında 11'de ciddi ciddi düşündüğü belirtiliyor

MUĞDAT'LA SÜRPRİZ YAPACAK



Teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Bursaspor maçı için milli arada sürpriz denemeler yapıyor. Sözleşmesinde TL kuruna dönmeyi kabul etmediği ileri sürülen Eren dışında elindeki tek forvet formasyonlu isim olan Muğdat'ı Bursa maçında 11'e hazırlıyor. Terim ayrıca idmanlarda Antalya galibiyetini getiren Donk ve Maicon hamlesini de geliştirmeye çalışıyor.