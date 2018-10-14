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Martin Linnes’i Salzburg istiyor
Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018
Galatasaray'ın tam bir profesyonellik abidesi olan sağ beki Martin Linnes’e Red Bull Salzburg kanca attı.
Sarı-kırmızılılar da iş ahlakı yüksek Norveçli oyuncuyu bırakmak istemiyor. 950 bin euro alan oyuncuya 1.5 milyon euro önerilecek. Hem Martin Linnes hem de eşi geçtiğimiz hafta Türkiye'de mutlu olduklarını belirtmişlerdi.
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