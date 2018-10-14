    14 Ekim 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Martin Linnes’i Salzburg istiyor

    Linnese sürpriz talip
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    'ın tam bir profesyonellik abidesi olan sağ beki ’e kanca attı.

    Sarı-kırmızılılar da iş ahlakı yüksek Norveçli oyuncuyu bırakmak istemiyor. 950 bin euro alan oyuncuya 1.5 milyon euro önerilecek. Hem hem de eşi geçtiğimiz hafta 'de mutlu olduklarını belirtmişlerdi.
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