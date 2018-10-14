Galatasaray'ın eski futbolcusu Misimovic, sarı-kırmızılı takımı tüm kalbiyle halen takip ettiğini söyledi. Bosna Hersek Milli Takımı'nda görev yapan Misimovic, "Galatasaray'da maalesef kısa bir dönem oynadım. Emin olun daha uzun süre oynamak isterdim. Ama hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor" diye konuştu

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