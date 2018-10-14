    14 Ekim 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Misimovic’in aklı Galatasaray'da

    Misimovic’in aklı kaldı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    'ın eski futbolcusu , sarı-kırmızılı takımı tüm kalbiyle halen takip ettiğini söyledi. 'nda görev yapan Misimovic, "Galatasaray'da maalesef kısa bir dönem oynadım. Emin olun daha uzun süre oynamak isterdim. Ama hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor" diye konuştu

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