    13 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Selçuk ve Muğdat’ın kaderleri aynı

    Selçuk ve Muğdat’ın kaderleri aynı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    ’da 19 oyuncu ilk 11’de başlarken sadece 3 isim hep kulübedeydi

    'da ligde geride kalan 8 haftada 19 farklı oyuncu ilk 11'de yer aldı. Sarı-Kırmızılılar'da sadece 3 isim hep kulübede başladı. Kaptan , yeni transfer Muğdat Çelik ve altyapıdan A Takım'a dahil edilen Yunus Akgün oyuna hep sonradan dahil olan isimler oldular

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