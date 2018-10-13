13 Ekim 2018, Cumartesi
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Selçuk ve Muğdat’ın kaderleri aynı
Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018
Galatasaray’da 19 oyuncu ilk 11’de başlarken sadece 3 isim hep kulübedeydi
Galatasaray'da ligde geride kalan 8 haftada 19 farklı oyuncu ilk 11'de yer aldı. Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim sadece 3 isim hep kulübede başladı. Kaptan Selçuk İnan, yeni transfer Muğdat Çelik ve altyapıdan A Takım'a dahil edilen Yunus Akgün oyuna hep sonradan dahil olan isimler oldular
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