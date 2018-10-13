Galatasaray, UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapmıştı. Kulüp Finansal Kontrol Kurulu’nun ‘yeniden inceleme’ kararı yönetimi kızdırdı. UEFA yöneticileri de şikayet edilecek

Cimbom sezon başında UEFA ile masaya oturup ikinci kez yapılandırma anlaşması yapmıştı. Ancak özellikle Milan'ın şikayeti üzerine Galatasaray, bir kez daha risk altına girmişti. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun (CFCB) iki alt kolu birden sarı-kırmızılı kulübün durumunun 'yeniden incelemesine' karar verdi. İnceleme Kurulu'ndan İspanyol Jaboco Beltran ile Alman Egon Franck'ın Galatasaray için 3 yıllık men cezası istediği kaydedilirken, sarı-kırmızılı kulübün şartları yerine getirmediğini belirttiler. Yargı Kurulu'nun Portekizli Başkanı Jose Rodrigues de Galatasaray'ın ceza alması gerektiğini kaydetti.

ANLAŞMA DEVAM EDECEK



Galatasaray UEFA'nın bu şaşırtıcı tavrından sonra karşı hamle ile CAS'a (Tahkim) gitme kararı aldı. Başkan Mustafa Cengiz, UEFA'ya çıkarma yaparak başkan Aleksander Ceferin ile görüşmüştü. CAS'ta da dava açılacağını belirtmişti. Cimbom'un CAS'ta UEFA'nın olumsuz karar alan yöneticilerini şikayet edecek. Sarı- kırmızılılar, CAS'taki davasından istediği sonucu alırsa UEFA ile daha önce yapılan 4 yıllık anlaşma aynı şartlarda devam edecek. Eğer aksi bir karar çıkarsa ve CAS, Galatasaray'ı haksız bulursa bu durumda tüm planlar değişecek. UEFA ile görüşmeler yeniden başlayacak.

CAS HAKİMİ TÜRKER ASLAN NE DEDİ? MEN GELMEZ



Bir kurul karar vermişse ondan dönülmesi vahim bir hata olur. Hukuk dışı keyfi bir durum olur. Galatasaray'ı şikayet eden Türk takımı yok, 2 yabancı kulüp var. Özellikle Milan'ın baskılarıyla yeniden inceleme kararının alındığını düşünüyorum. Ülkemizden bazı taraftarlar dilekçe yollamış ama UEFA o dilekçeleri kaale almaz. CAS davası 3-4 ay sürer. CAS genelde UEFA'nın kararlarına saygı duyar. Ben UEFA'dan men cezası beklemiyorum. Ancak bir ceza gelirse CAS bunu bozmaz."

G.SARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ? SORUN YOK



"UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yaptık ve bu anlaşma içinde davranmaya başladık. UEFA ile yapılan bu anlaşmaya, UEFA içinde başka bir kurulun itirazı var. Gelecek 3 yılda herhangi bir sebeple engellenmemiz hem Galatasaray hem de Türk futbolu için büyük bir risk olur... Hiçbir sorun olmamasına rağmen CAS'a başvuracağız. Geçmiş yıllardaki 142 milyon euro'luk zararı gözardı ettiğimiz söyleniyor. Biz bu kararı kabul ettik ve Finansal Fair-Play kurallarına uygun şekilde, giderek düzeliyoruz."