Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: “Köklerimiz Galatasaray Lisesi’dir, ona her zaman sahip çıkalım”

Galatasaray Spor Kulübü’nün 113. kuruluş yılı etkinlikleri, lisede yapılan etkinliklerle sona erdi. Burada konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, köklerinin Galatasaray Lisesi’nin olduğunu belirterek, her zaman sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 113. kuruluş yılı etkinlikleri, dün Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrinin ziyaret edilmesiyle başladı ve bugün Galatasaray Lisesi'nde yapılan törenle devam edam etti. Atatürk anıtına çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayan törene, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile sporcular katıldı.



"Köklerimiz Galatasaray Lisesi'dir, ona her zaman sahip çıkalım"

Açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Cengiz, insanın hayal edip, peşinde koştuğu belli objelerin olduğunu ve kendileri için bu ruhun Galatasaray olduğunu belirterek, "Ne mutlu bana 113. yılında sizlere hitap ediyorum. Galatasaray'ın kuruluşu çok enteresan 6-7 arkadaş bir sınıfta bir araya geliyor. 113. yıl önce bir araya gelip, takım kuralım diyor. Yabancılara kuruluş hikayesini anlattığımızda çok şaşırıyorlar. Avrupa'daki kulüpler aristokrat ya da gelişmiş ailelerin ellerinde bulunuyor. Galatasaray ise 6-7 öğrencinin kurduğu bir takım. Bu müthiş bir şey. Orada yakılan ateş önce bütün semti, sonra İstanbul'u, sonra Türkiye'yi sonra bütün dünya yıkıyor. O ateşin çıktığı yer Galatasaray Lisesi'dir. Lisemize sahip çıkmalıyız. Lisede okusak da okumasak da şunu hiç unutmamalıyız. Galatasaray Lisesi bizi mutlu eden, bizi gerektiğinde bazen üzen, üzmesi bile tatlı olan... Riyakar, hile ve tehditle zafer etmeyen Galatasarayımız yenilse de yense de onurlu bir timsalidir. Bu timsalin de doğduğu yer lisedir. Köklerimiz Galatasaray Lisesi'dir, ona her zaman sahip çıkalım" diye konuştu.



Can Kıraç yaş kütüğüne 113. yıl plaketini çaktı

Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye olan 91 yaşındaki Can Kıraç, yaş kütüğüne 113. yıl plaketini çaktı. Etkinlik çerçevesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara madalya verildi. Kulüp üyeliğinde 50 yılı geride bırakan 9 üye için hazırlanan madalyaların takdimi yapıldı.



Kazan��lan kupalar tanıtıldı

Galatasaray Spor Kulübü bu yıl kazandıkları kupaların tanıtımı yapıldı. Takım ve bireysel olarak kazanılan ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tek tek anlatıldı. Futbol takımının Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu şampiyonluk kupası da tanıtım yer aldı. Kupalar daha sonra müzeye teslim edildi.

113. yıl etkinleri geleneksel olarak yenilen pilav ile sona erdi.