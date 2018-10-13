    13 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Göztepe'de Gassama sevinci

    Göztepede Gassama sevinci
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 13.10.2018

    Spor Toto 'de milli aranın ardından gelecek hafta pazar günü evinde 'la karşılaşacak 'de sağ bek Lamine Gassama'dan iyi haberler geldi.

    Önceki hafta deplasmanda oynanan müsabakasının 35'inci dakikasında kasığından sakatlanıp oyundan çıkan Senegalli oyuncunun hızla iyileştiği bildirildi. Yoğun tedavi programı uygulanan Gassama'nın şu an takımdan ayrı çalıştığı ancak çarşamba günü topla anternmanlara başlayacağı vurgulandı.

    Ön diz çapraz bağları kopan sol beki Adama Traore'den ise 6 ay yararlanamayacak olan sarı kırmızılılar, Gassama'nın karşılaşmasına büyük ihtimalle yetişeceği ifade edildi. Gassama ile aynı sakatlığı yaşayan kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın da takım arkadaşlarından ayrı bir program dahilinde çalıştığı açıklandı. Tedavisi süren Halil'in de hızla iyileştiği ve hafta içinde takıma dahil olup Beşiktaş karşısında sahadaki yerini alabileceği belirtildi.

    RAKİP ALTINORDU
    Milli maç arası nedeniyle bu hafta lig karşılaşmalarına çıkmayacak olan ve , yarın özel maçta karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Mücadele iki takım taraftarına da kapalı olacak. 'in temsilcisi Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş ve 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun çalıştırıcısı özel maçta tüm oyuncularına şans verecek.



    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasarayda golcü harekatı Galatasaray'da golcü harekatı
    Mustafa Cengiz: “Köklerimiz Galatasaray Lisesi’dir” Mustafa Cengiz: “Köklerimiz Galatasaray Lisesi’dir”
    Flaş iddia! İki İtalyan kulübü G.Sarayı şikayet etti Flaş iddia! "İki İtalyan kulübü G.Saray'ı şikayet etti"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör