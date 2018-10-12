    12 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

    Galatasarayda Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    , 'in 9'uncu haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra oyunsal formda dayanıklılığa dayalı dört minyatür kaleli dar alan oyunları oynandı. Devam eden bölümde oyunsal formda dayanıklılığa dayalı dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. ve , takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dâhilinde çalıştı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

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