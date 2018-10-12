Origi icin Hamit devrede

Galatasaray’ın listesindeki Belçikalı golcü için aracı oldu

Fatih Terim'in uzun süredir ısrarcı olduğu isimlerden biri olan Divock Origi'de hareketli günler yaşanıyor. Liverpool'da rezerv takıma yollanan Belçikalı golcüyü kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray, transferde tüm şartları zorluyor. Sarı-kırmızılıların hocası, 23 yaşındaki futbolcunun kiralanmasını isterken, Galatasaray'ın eski yıldızı Hamit Altıntop'un da devreye girdiği öğrenildi. Hamit'in menajeri Reza Fazelli ile Origi'nin menajeri Amir Hashemi'nin çok yakın arkadaş olduğu ve bu transferle ilgili temasların başladığı belirtildi