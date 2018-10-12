    12 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Origi icin Hamit devrede

    Cimbomun yeni golcüsünü Hamit getiriyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    ’ın listesindeki Belçikalı golcü için aracı oldu

    'in uzun süredir ısrarcı olduğu isimlerden biri olan Divock Origi'de hareketli günler yaşanıyor. 'da rezerv takıma yollanan Belçikalı golcüyü kadrosuna katmayı hedefleyen , de tüm şartları zorluyor. Sarı-kırmızılıların hocası, 23 yaşındaki futbolcunun kiralanmasını isterken, Galatasaray'ın eski yıldızı 'un da devreye girdiği öğrenildi. Hamit'in menajeri Reza Fazelli ile Origi'nin menajeri Amir Hashemi'nin çok yakın arkadaş olduğu ve bu transferle ilgili temasların başladığı belirtildi

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