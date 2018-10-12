Galatasarayda yeni gözde Burda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kurmayları birçok maç izlerken radara takılan bir isim oldu. Terim'in yardımcıları, İtalya ile Ukrayna arasında önceki gece oynanan hazırlık maçında özellikle Mykyta Burda'yı takip etti. İtalya hücumlarında kritik müdahalelerde bulunan 23 yaşındaki stoper, ocaktaki ara transfer dönemi öncesi listeye girdi

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