    12 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'da yeni gözde Burda

    Galatasarayda yeni gözde Burda
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    Teknik Direktörü Fatih Terim'in kurmayları birçok maç izlerken radara takılan bir isim oldu. Terim'in yardımcıları, ile arasında önceki gece oynanan hazırlık maçında özellikle Mykyta Burda'yı takip etti. İtalya hücumlarında kritik müdahalelerde bulunan 23 yaşındaki stoper, ocaktaki ara transfer dönemi öncesi listeye girdi

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