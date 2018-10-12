    12 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    TL sıkıntısı

    TL sıkıntısı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    Yerli futbolcuların maaşlarının TL’ye çevrilmesi için çalışmalar başlarken vatandaşı olduklarını belirten Eren ve bu duruma itiraz etti

    Hazine ve , Türk parasının kıymetini hakkında koruma kararına ilişkin futbol kulüplerinde yerli ve TC pasaportu olan oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesine karar vermişti. Ancak Galatasaray'da forma giyen ile Başakşehir'de oynayan 'in TL üzerinden sözleşme yapmaya sıcak bakmadıkları öğrenildi. Futbol Arena'nın haberinde iki futbolcunun da vatandaşı olduklarını ve İsviçre 'nda forma giydiklerini belirterek TL üzerinden sözleşme imzalamak istemedikleri belirtildi.

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