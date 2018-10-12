TL sıkıntısı

Yerli futbolcuların maaşlarının TL’ye çevrilmesi için çalışmalar başlarken İsviçre vatandaşı olduklarını belirten Eren ve Gökhan İnler bu duruma itiraz etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parasının kıymetini hakkında koruma kararına ilişkin futbol kulüplerinde yerli ve TC pasaportu olan oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesine karar vermişti. Ancak Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok ile Başakşehir'de oynayan Gökhan İnler'in TL üzerinden sözleşme yapmaya sıcak bakmadıkları öğrenildi. Futbol Arena'nın haberinde iki futbolcunun da İsviçre vatandaşı olduklarını ve İsviçre Milli Takımı'nda forma giydiklerini belirterek TL üzerinden sözleşme imzalamak istemedikleri belirtildi.