    11 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 11.10.2018

    , 'in 9'uncu haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Sabah antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde çabukluk - çeviklik çalışmaları üzerinde duruldu. Daha sonra interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. ve , takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dâhilinde çalıştı. Antrenmana milli takım kamplarında yer alan dokuz oyuncu ve izinli olan Badou Ndiaye katılmadı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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