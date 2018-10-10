    10 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Serdar Aziz'e yeni sözleşme

    Serdar Azize yeni sözleşme
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    devre arasında 'le masaya oturmaya hazırlanıyor.

    Son iki sezonda gösterdiği performansla takımın değişilmez isimlerinden biri olan için düğmeye basıldı... Yönetim, 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızla devre arasında masaya oturacak ve 3 yıllık teklif yapacak. Serdar'ın yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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