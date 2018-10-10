Serdar Azize yeni sözleşme

10 Ekim 2018, Çarşamba
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Serdar Aziz'e yeni sözleşme
Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018
Galatasaray devre arasında Serdar Aziz'le masaya oturmaya hazırlanıyor.
Son iki sezonda gösterdiği performansla takımın değişilmez isimlerinden biri olan Serdar Aziz için düğmeye basıldı... Yönetim, 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızla devre arasında masaya oturacak ve 3 yıllık teklif yapacak. Serdar'ın yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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