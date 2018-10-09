    09 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak

    G.Saray Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018

    Kulübünün ekim ayı olağan toplantısı, yarın yapılacak.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ekim ayı olağan toplantısı, saat 13.30'da Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.

    Toplantıda üyelere, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait mali tablolarla ilgili bilgi verilecek.

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