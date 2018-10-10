Deplasman kralı Aslan
Haberler başka rakamlar başka şey söylüyor...
Sürekli 'deplasman fobisi' haberlerine malzeme olan G.Saray dış sahada son 10 maçlar dikkate alındığında tüm rakiplerinden fazla puan topladı.
19 PUAN TOPLADI
Sarı-Kırmızılılar deplasmandaki son 10 karşılaşmada tam 6 galibiyet alırken, 3 yenilgi yaşadı. 1 kez da sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray 19 puan topladı. Cimbom böylece şampiyonluk yarışındaki tüm rakiplerini de geride bıraktı.
KARTAL 16'DA KALDI
Söz konusu 10 haftada Galatasaray'ın ardından en çok puan toplayan takım Fenerbahçe oldu... Sarı-Lacivertliler, 6 galibiyet ve 4 yenilgi alarak 18 puanı hanesine yazdırdı.
Trabzonspor ve Başakşehir 5 galibiyet, 2 baraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan topladı.
Beşiktaş 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puanda kaldı.
ALGILAR YIKILDI
Böylece Galatasaray hakkındaki algılar da yıkılmış oldu. Söz konusu fobiyi en az Cimbom'un yaşadığı ortaya çıktı. (Takvim)
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