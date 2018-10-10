    10 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Deplasman kralı Aslan

    Deplasman kralı Aslan
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Haberler başka rakamlar başka şey söylüyor...

    Sürekli 'deplasman fobisi' haberlerine malzeme olan G.Saray dış sahada son 10 maçlar dikkate alındığında tüm rakiplerinden fazla puan topladı.

    19 PUAN TOPLADI

    Sarı-Kırmızılılar deplasmandaki son 10 karşılaşmada tam 6 galibiyet alırken, 3 yenilgi yaşadı. 1 kez da sahadan beraberlikle ayrılan 19 puan topladı. böylece şampiyonluk yarışındaki tüm rakiplerini de geride bıraktı.

    KARTAL 16'DA KALDI

    Söz konusu 10 haftada Galatasaray'ın ardından en çok puan toplayan takım oldu... Sarı-Lacivertliler, 6 galibiyet ve 4 yenilgi alarak 18 puanı hanesine yazdırdı.

    ve 5 galibiyet, 2 baraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan topladı.

    4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puanda kaldı.

    ALGILAR YIKILDI

    Böylece Galatasaray hakkındaki algılar da yıkılmış oldu. Söz konusu fobiyi en az Cimbom'un yaşadığı ortaya çıktı. (Takvim)

    G.Sarayın Ocak hedefi Origi ve Niasse G.SARAY'IN OCAK HEDEFİ ORİGİ VE NİASSE
    Fenerbahçeli yıldız Galatasaraya haber yolladı FENERBAHÇELİ YILDIZ GALATASARAY'A HABER YOLLADI

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Müşteri aranıyor Müşteri aranıyor
    Valbuena G.Saraya haber yolladı Valbuena G.Saray'a haber yolladı
    Terim ismi verdi: Forvette son aday! Terim ismi verdi: Forvette son aday!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör