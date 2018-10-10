10 Ekim 2018, Çarşamba
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HAZIRLIK ÇOKTAN BAŞLADI
Maicon'un gidişi halinde ikinci yarıda takıma en az bir stoper ve bir santrfor katılması zorunlu hale gelecek. Bu da şartlar düşünüldüğünde ancak kiralık olarak hayata geçebilir. Fatih Terim de en zor duruma kendisini hazırlamış durumda... Ozan Kabak'ı takıma ısındırmaya başladı. Scout ekibine de özellikle önümüzdeki 10 gün içinde oynanacak milli maçları yakından takip etmeleri talimatını verdi.
Müşteri aranıyor
Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018
Galatasaray sermaye artışından beklediği rakamlara ulaşamazsa yepyeni bir süreç başlayacak.
O da futbolcu satış süreci... Müşteri beklenen 3 isim var. Maicon, Belhanda ve Feghouli... Maicon, gitmeye sıcak bakıyor ancak Belhanda ve Feghouli'nin sorun çıkarma ihtimali yüksek.
HAZIRLIK ÇOKTAN BAŞLADI
Maicon'un gidişi halinde ikinci yarıda takıma en az bir stoper ve bir santrfor katılması zorunlu hale gelecek. Bu da şartlar düşünüldüğünde ancak kiralık olarak hayata geçebilir. Fatih Terim de en zor duruma kendisini hazırlamış durumda... Ozan Kabak'ı takıma ısındırmaya başladı. Scout ekibine de özellikle önümüzdeki 10 gün içinde oynanacak milli maçları yakından takip etmeleri talimatını verdi.
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