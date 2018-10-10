    10 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Forvette son aday Bödvarsson

    Terim ismi verdi: Forvette son aday!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Terim ismini verdi; scout ekibi, milli maçta takip edecek...

    'in forveti Biesiedin'i listesine dahil eden ayrıca bugün oynanacak Jon Dadi 'u da gündemine aldı.

    Reading'te forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun ismini scout ekibine veren tecrübeli çalıştırıcı, Fransa-İzlanda maçında Bödvarsson'u izlemelerini istedi.

    1.90 boyunda, 26 yaşındaki forvet bu sezon Championship'te oynadığı 10 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Bu arada Yunaistan- Macaristan maçında ise stoper Vinicius'un izleneceği öğrenildi. (Fotomaç)

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