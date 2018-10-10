    10 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile görüşmek için bugün İsviçre'ye gidecek

    Mustafa Cengiz, Ceferin ile görüşecek
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Kulübü Başkanı ve Sportif A.Ş Yöneticisi Oytun Özer, ile görüşmek üzere bu akşam 'ye gidecek.

    , geçtiğimiz günlerde 'ın Finansal Fair Play anlaşmasının yeniden incelenmeye alındığı duyurmuştu. UEFA ayrıca, konuyla ilgili olarak Sarı-kırmızılılardan ek taleplerde bulunmuştu.

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı de, Sportif A.Ş Yöneticisi Oytun Özer ile birlikte UEFA yetkilileriyle fikir alış verişinde bulunmak için bu akşam 'ye gidecek.

    Bilindiği gibi UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı almış, Sarı-kırmızılı kulüp de bu kararla ilgili resmi sitesinden, "Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir" açıklamasını yapmıştı.

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