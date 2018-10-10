Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile görüşmek için bugün İsviçre'ye gidecek
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Sportif A.Ş Yöneticisi Oytun Özer, UEFA ile görüşmek üzere bu akşam İsviçre'ye gidecek.
UEFA, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Finansal Fair Play anlaşmasının yeniden incelenmeye alındığı duyurmuştu. UEFA ayrıca, konuyla ilgili olarak Sarı-kırmızılılardan ek taleplerde bulunmuştu.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de, Sportif A.Ş Yöneticisi Oytun Özer ile birlikte UEFA yetkilileriyle fikir alış verişinde bulunmak için bu akşam İsviçre'ye gidecek.
Bilindiği gibi UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı almış, Sarı-kırmızılı kulüp de bu kararla ilgili resmi sitesinden, "Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir" açıklamasını yapmıştı.
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