    10 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Galatasarayda Bursaspor mesaisi başladı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 10.10.2018

    , 'in 9. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmana koşu mekaniği üzerine yapılan bir çalışmayla başlandı. Daha sonra her oyuncunun kendi nabız aralığına göre 30 dakikalık aerob (parkurlu) koşuyla antrenmana devam edildi. Antrenman, core - stabilizasyon hareketlerinin ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı.

    ve , takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dahilinde çalışırken, Badou Ndiaye, teknik heyetin verdiği izin doğrultusunda antrenmanda yer almadı.

    Öte yandan Muslera, , Rodrigues, , Linnes, , Onyekuru, Nagatomo ve Feghouli, milli takım kamplarında bulunduklarından dolayı antrenmana katılmadı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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