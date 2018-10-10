    10 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın borcu açıklandı

    Galatasarayın borcu açıklandı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Kulübünün borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğu açıklandı.

    Sarı-kırmızılı kulübün Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı , mali durumla ilgili sunum gerçekleştirdi.

    Detaylı bir sunum yapan Kançal, 30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğunu bildirdi.

    Alacakları 1 milyar 463 milyon lira olan Galatasaray'ın alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar lira olduğu aktarıldı.

    Bu sezon futbol takımının iç saha maçlarıyla ilgili 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldığı kaydedildi.

    Kaan Kançal, kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayıldığını belirterek, döviz cinsinden kredilerin azaltıldığını vurguladı.



    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaraya yaklaşık 130 dönümlük arazi tahsisi Galatasaray'a yaklaşık 130 dönümlük arazi tahsisi
    Mustafa Cengiz, Ceferin ile görüşecek Mustafa Cengiz, Ceferin ile görüşecek
    Gomis: Gitmek istemedim ancak beni sattılar! Gomis: "Gitmek istemedim ancak beni sattılar!"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör