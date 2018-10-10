Galatasarayın borcu açıklandı

Galatasaray'ın borcu açıklandı
Galatasaray Kulübünün borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğu açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali durumla ilgili sunum gerçekleştirdi.
Detaylı bir sunum yapan Kançal, 30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğunu bildirdi.
Alacakları 1 milyar 463 milyon lira olan Galatasaray'ın borç alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar lira olduğu aktarıldı.
Bu sezon futbol takımının iç saha maçlarıyla ilgili 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldığı kaydedildi.
Kaan Kançal, kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayıldığını belirterek, döviz cinsinden kredilerin azaltıldığını vurguladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!