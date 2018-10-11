Terim açık kapatıyor

Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim milli arada iki önemli konu üzerinde duruyor.

Liderlik keyfi yaşayan Fatih Terim buna karşılık milli arada da boş durmuyor. Türkiye'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için eksikleri gözden geçiren tecrübeli hoca, iki konu üzerinde çalışıyor... Birincisi; takımının yumuşak oyununu sertleştirmek... Diğeri ise başarılı dripling oranını artırmak.

MÜCADELE ARTACAK

11.6 ortalama ile ligin en az faul yapan takımına sahip olan Terim daha mücadeleci bir takım olmak için neler yapmaları gerektiğini anlatıyor. Ayrıca Galatasaray, 6.8'le rakibi geçme konusunda en başarısız ilk 3 takım arasında yer alıyor ve Terim bu kötü istatistiğe son vermek için oyuncularına ikili mücadele idmanı yaptırıyor.