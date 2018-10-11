    11 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Terim açık kapatıyor

    Terim açık kapatıyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü milli arada iki önemli konu üzerinde duruyor.

    Liderlik keyfi yaşayan buna karşılık milli arada da boş durmuyor. Türkiye'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için eksikleri gözden geçiren tecrübeli hoca, iki konu üzerinde çalışıyor... Birincisi; takımının yumuşak oyununu sertleştirmek... Diğeri ise başarılı dripling oranını artırmak.

    MÜCADELE ARTACAK

    11.6 ortalama ile ligin en az faul yapan takımına sahip olan Terim daha mücadeleci bir takım olmak için neler yapmaları gerektiğini anlatıyor. Ayrıca , 6.8'le rakibi geçme konusunda en başarısız ilk 3 takım arasında yer alıyor ve Terim bu kötü istatistiğe son vermek için oyuncularına ikili mücadele idmanı yaptırıyor.

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