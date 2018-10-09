G.Saray’ın eski 2. Başkanı Mehmet Helvacı, UEFA’nın tekrar yargılamasıyla ilgili olarak, “Gelecek sezon men tehlikesi var”diye konuştu

Galatasaray'ın eski 2. Başkanı Mehmet Helvacı'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Helvacı UEFA'nın tekrar yargılama kararıyla ilgili olarak, " Konu en baştan bir kez daha müzakere edilecek. Hukuk kurulunun bazı itirazları var ve bunlar da görüşülecek. Bu çok ağır bir karar. Galatasaray bu sene için her hangi bir ceza alamaz maçlar başladı zaten. Gelecek sezon için men tehlikesi var. Dikkatli olmak lazım ve ciddi bir durum var, yönetimin bu konuda gereğini yerine getirmesi lazım" ifadesini kullandı