    09 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Gelecek sezon men tehlikesi var

    Gelecek sezon men tehlikesi var
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    G.Saray’ın eski 2. Başkanı , ’nın tekrar yargılamasıyla ilgili olarak, “ sezon men tehlikesi var”diye konuştu

    'ın eski 2. Başkanı 'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Helvacı 'nın tekrar yargılama kararıyla ilgili olarak, " Konu en baştan bir kez daha müzakere edilecek. Hukuk kurulunun bazı itirazları var ve bunlar da görüşülecek. Bu çok ağır bir karar. Galatasaray bu sene için her hangi bir ceza alamaz maçlar başladı zaten. sezon için men tehlikesi var. Dikkatli olmak lazım ve ciddi bir durum var, yönetimin bu konuda gereğini yerine getirmesi lazım" ifadesini kullandı

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