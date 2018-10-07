    07 Ekim 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Efes Galatasaray'ı deplasmanda devirdi

    Efes Galatasarayı deplasmanda devirdi
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 07.10.2018

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde deplasmanda 'ı 73-70 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Göksenin, Harrison, Hayes, Webster ve Auguste beşiyle başlarken, ise Motum, Dunston, Buğrahan, Larkin ve Anderson beşiyle sahada yer aldı.

    Anadolu Efes ilk periyodu 24-13, ikinci periyodu 32-28, üçüncü periyodu ise 55-47 önde kapattı. Galatasaray'ın son periyottaki baskılı oyununa rağmen üstünlüğü bırakmayan Anadolu Efes, parkeden 73-70 galip ayrıldı.

    SALON: Sinan Erdem

    HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Can Mavisu

    GALATASARAY: Göksenin Köksal 6, Harrison 16, Hayes 7, Webster 13, Auguste 10, , Ege Arar 5, Erol Can Çinko 5, Klobucar 8, Can Korkmaz

    ANADOLU EFES: Motum 20, Dunston 6, Buğrahan Tuncer 10, Larkin 16, Anderson 6, Birkan Batuk, , Simon 5, Sertaç Şanlı 8, Metecan Birsen 2

    1'İNCİ PERİYOT: 13-24
    İLK YARI: 28-32
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-55

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