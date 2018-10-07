Efes Galatasarayı deplasmanda devirdi

Efes Galatasaray'ı deplasmanda devirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Anadolu Efes deplasmanda Galatasaray'ı 73-70 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Galatasaray Göksenin, Harrison, Hayes, Webster ve Auguste beşiyle başlarken, Anadolu Efes ise Motum, Dunston, Buğrahan, Larkin ve Anderson beşiyle sahada yer aldı.
Anadolu Efes ilk periyodu 24-13, ikinci periyodu 32-28, üçüncü periyodu ise 55-47 önde kapattı. Galatasaray'ın son periyottaki baskılı oyununa rağmen üstünlüğü bırakmayan Anadolu Efes, parkeden 73-70 galip ayrıldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Can Mavisu
GALATASARAY: Göksenin Köksal 6, Harrison 16, Hayes 7, Webster 13, Auguste 10, Ayberk Olmaz, Ege Arar 5, Erol Can Çinko 5, Klobucar 8, Can Korkmaz
ANADOLU EFES: Motum 20, Dunston 6, Buğrahan Tuncer 10, Larkin 16, Anderson 6, Birkan Batuk, Doğuş Balbay, Simon 5, Sertaç Şanlı 8, Metecan Birsen 2
1'İNCİ PERİYOT: 13-24
İLK YARI: 28-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-55
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