Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR'a gönderme!
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından Cüneyt Çakır ve VAR'a göndermede bulundu
Spor Toto Süper Lig'in 8.hafta mücadelesinde Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar'ın attığı tweet'ler gündeme bomba gibi düştü.
Ahmet Çakar'ın attığı tweet'lerde Cüneyt Çakır ve VAR'a yaptığı gönderme sosyal medyanın ilgisini üzerine topladı.
Ahmet Çakar attığı tweet'lerde; "Maçın gerçek sonucu; Cüneyt Çakır 1-0 Antalyaspor" ve "Yemişim VAR'ınızı. Maçın başındaki Muslera'nın Antalyalı oyuncunun karnına tekmesi cezasız kalıyorsa ya da son saniyedeki Muslera'nın önündeki oyuncuyu açık ve net şekilde itmesi, penaltı olarak cezalandırılmıyorsa VAR kişiye özel, takıma özel demektir." ifadelerini kullandı.
İşte Ahmet Çakar'ın paylaşımı;
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