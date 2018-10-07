    07 Ekim 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR'a gönderme!

    Cüneyt Çakır ve VARa sert eleştiri! Yemişim sizin VARınızı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 07.10.2018

    Spor yorumcusu , 'ın deplasmanda 'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından ve VAR'a göndermede bulundu

    Spor Toto 'in 8.hafta mücadelesinde 'ın deplasmanda 'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında Sabah gazetesi yazarı 'ın attığı tweet'ler gündeme bomba gibi düştü.

    Ahmet Çakar'ın attığı tweet'lerde Cüneyt Çakır ve VAR'a yaptığı gönderme sosyal medyanın ilgisini üzerine topladı.

    Ahmet Çakar attığı tweet'lerde; "Maçın gerçek sonucu; 1-0 Antalyaspor" ve "Yemişim VAR'ınızı. Maçın başındaki Muslera'nın Antalyalı oyuncunun karnına tekmesi cezasız kalıyorsa ya da son saniyedeki Muslera'nın önündeki oyuncuyu açık ve net şekilde itmesi, penaltı olarak cezalandırılmıyorsa VAR kişiye özel, takıma özel demektir." ifadelerini kullandı.

    İşte Ahmet Çakar'ın paylaşımı;​

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