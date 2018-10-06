    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    İşte Fatih Terim'in yeni forveti: Ryan Donk!

    İşte Fatih Terimin yeni forveti
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Galatasaray Teknik Direktörü , maçında önce Maicon'u, sonra Donk'u oyuna sokarak forvete yerleştirdi; beklenen gol 'tan geldi.

    Galatasaray Teknik Direktörü , maçında ilginç değişiklikler yaptı ve yaptığı bu ilginç değişiklikler de, öne geçiren golü getirdi.

    Terim, beklenen golün gelmemesi sonrasında 76. dakikada Younes Belhanda'yı kenara alarak, stoper Maicon'u forvete yerleştirdi. 85. dakikada ise Onyekuru'nun yerine oyuna dahil oldu ve o da Maicon ile birlikte en uca yerleşti.

    Fatih Terim'in yeni forveti Ryan Donk, 87. dakikada topla ilk buluşmasında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

    Galatasaray karşılaşmada 30 orta yaparken, sadece 4 isabet bulabildi.

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