Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında önce Maicon'u, sonra Donk'u oyuna sokarak forvete yerleştirdi; beklenen gol Ryan Donk'tan geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında ilginç değişiklikler yaptı ve yaptığı bu ilginç değişiklikler de, öne geçiren golü getirdi.



Terim, beklenen golün gelmemesi sonrasında 76. dakikada Younes Belhanda'yı kenara alarak, stoper Maicon'u forvete yerleştirdi. 85. dakikada ise Onyekuru'nun yerine Ryan Donk oyuna dahil oldu ve o da Maicon ile birlikte en uca yerleşti.



Fatih Terim'in yeni forveti Ryan Donk, 87. dakikada topla ilk buluşmasında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.



Galatasaray karşılaşmada 30 orta yaparken, sadece 4 isabet bulabildi.