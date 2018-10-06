06 Ekim 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray, deplasmanda 2 maç sonra galip
Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, 2 deplasman maçının ardından 3 puan aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u Ryan Donk'un golü ile 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece deplasmandaki galibiyet alamama durumunu sonlandırdı. Aslan ligin ilk haftasında Ankaragücü'nü 3-1 yendikten sonra 4. haftada Trabzonspor'a 4-0 ve 6. haftada Akhisarspor'a 3-0'lık skorla mağlup olmuştu. Cimbom, Antalya deplasmanından aldığı 3 puan ile deplasmanda 2 maç sonra kazanmasını bildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf