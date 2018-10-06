    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray, deplasmanda 2 maç sonra galip

    Aslan deplasmanda 2 maç sonra galip
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    , 'in 8. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup ederken, 2 deplasman maçının ardından 3 puan aldı.

    'in 8. haftasında , deplasmanda 'u 'un golü ile 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece deplasmandaki galibiyet alamama durumunu sonlandırdı. Aslan ligin ilk haftasında Ankaragücü'nü 3-1 yendikten sonra 4. haftada Trabzonspor'a 4-0 ve 6. haftada Akhisarspor'a 3-0'lık skorla mağlup olmuştu. Cimbom, Antalya deplasmanından aldığı 3 puan ile deplasmanda 2 maç sonra kazanmasını bildi.
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