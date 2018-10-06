    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    G.Saray'ın penaltısı iptal edildi

    G.Sarayın penaltısı iptal edildi
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    , 44. dakikada lehine penaltı verdi. 'VAR' uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararını iptal etti.

    'ın 44. dakikada kazandığı penaltı 'VAR' uyarısıyla iptal edildi.

    Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Garry Rodrigues ve yükseldi. Bu pozisyonda , Aly Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.





    VAR'dan onay bekleyen Cüneyt Çakır, daha sonra ekrana giderek pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı iptal ederek oyunu hava atışıyla başlattı.

    Eman Toroğlu'dan penaltı iptali yorumu

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