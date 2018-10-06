G.Sarayın penaltısı iptal edildi

06 Ekim 2018, Cumartesi
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Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Garry Rodrigues ve Aly Cissokho yükseldi. Bu pozisyonda Cüneyt Çakır, Aly Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
G.Saray'ın penaltısı iptal edildi
Giriş Tarihi: 06.10.2018
Cüneyt Çakır, 44. dakikada Galatasaray lehine penaltı verdi. 'VAR' uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararını iptal etti.
Galatasaray'ın 44. dakikada kazandığı penaltı 'VAR' uyarısıyla iptal edildi.
Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Garry Rodrigues ve Aly Cissokho yükseldi. Bu pozisyonda Cüneyt Çakır, Aly Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
VAR'dan onay bekleyen Cüneyt Çakır, daha sonra ekrana giderek pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı iptal ederek oyunu hava atışıyla başlattı.
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