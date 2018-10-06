    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Antalya'da tartışmalı pozisyon: Muslera...

    Antalyada tartışmalı pozisyon: Muslera...
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    - maçının henüz başında 'nın yaptığı hareket için "devam" kararı çıkması tartışma yarattı.

    'ın deplasmanda ile oynadığı maçın henüz başında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

    Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Antalyaspor'da savunma arkasına uzun atılan topa Maicon hareketlendi, ceza alanının hemen dışında Galatasaray'da kalesini terk eden 'nın müdahalesiyle yerde kaldı.

    Antalyasporlu oyuncular, pozisyon sonrasında ciddi itirazlarda bulunurken, maçın hakemi "devam" kararı verdi.

    ve taraftarları, sosyal medyada pozisyonun görüntüsünü paylaşarak Cüneyt Çakır'ın kararına tepki gösterdi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Hasan Şaştan galibiyet sonrası flaş paylaşım! Hasan Şaş'tan galibiyet sonrası flaş paylaşım!
    Erman Toroğlu: Fatih Hocaya acıyorum Erman Toroğlu: "Fatih Hoca'ya acıyorum"
    Fatih Hoca şapkadan dinozor çıkardı "Fatih Hoca şapkadan dinozor çıkardı"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör