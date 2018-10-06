    06 Ekim 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    Galatasaray ile Anadolu Efes ligde 99. randevuda

    Galatasaray ile Anadolu Efes ligde 99. randevuda
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Ligi'nin ilk haftasında , yarın sahasında ile mücadele edecek. İki ekip ligde daha önce 98 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda lacivert-beyazlıların 71'e 27'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

    Ligi'nin ilk haftasında , yarın saat 15.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda ile kozlarını paylaşacak. Yenilenen kadrosuyla lige galibiyetle başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, yeni sezona da iddialı girmek istiyor. Cimbom, bu sezonun ilk resmi maçında Eurocup'ta İspanyol ekibi Andorra'yı 84-73'lük skorla mağlup ederek galibiyetle başladı. Efes'te ise moraller yerinde. Lacivert-beyazlılar, hafta içi 'nda 'yi 65-62'lik skorla yenerek kupayı müzesine götürdü.

    Ligdeki 99. randevu
    Galatasaray ile Anadolu Efes, bugüne kadar oynadığı 107 kez karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar 79 kez rakibini mağlup ederken, sarı-kırmızılılar 28 kez parkeden galip ayrıldı. İki ekip arasında 'nde oynanan 98 karşılaşmada ise Efes 71 kez, Aslan da 27 kez rakibini yendi.
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