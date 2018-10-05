    05 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Fatih Terim ile Bülent Korkmaz 5 yıl sonra yine rakipler

    Terim ile Bülent Korkmaz 5 yıl sonra yine rakipler
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    Teknik Direktörü ile Antalyaspor Teknik Direktörü bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Söz konusu maçların ikisini de Terim kazandı. İki teknik adam en son 2013 yılının mart ayında karşılaşmıştı.

    Spor Toto 'de Antalyaspor ile arasında oynanacak mücadele eski tanıdıkları karşı karşıya getirecek. Antalyaspor Teknik Direktörü , yıllarca sarı-kırmızılı formayı giymiş, kaptanlığını yapmış aynı zamanda teknik direktör olarak da çalışmıştı. Korkmaz, Galatasaray'da oynarken 'in de öğrencisiydi. İkili Avrupa'da sayısız başarılar kazanırken, Kupası'nı da 'ye getiren ekipte bulunuyordu.

    3. RANDEVU
    Fatih Terim ile Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig'de iki kez karşı karşıya geldi. Bu iki maçta da Terim Galatasaray'ı çalıştırırken, Korkmaz ise ve 'in başında bulunuyordu. Fatih Terim'in öğrencileri söz konusu iki müsabakayı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa ise kalesini gole kapatamadı.

    İki teknik adam arasında oynanan müsabakalar şöyle:
    30.30.2013 Galatasaray (Fatih Terim): 2 - Başakşehir (Bülent Korkmaz): 0
    14.01.2012 Galatasaray (Fatih Terim): 5 - Kardemir Karabükspor (Bülent Korkmaz): 1

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