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Medyanın Terim yarışı
Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmayı takibe gelen tüm medya mensuplarının gündemindeydi. Tecrübeli teknik adam, karşılaşma öncesinde dünya basınından da büyük ilgi gördü. Foto muhabirleri İmparator'un fotoğraflarını çekebilmek için adeta yarışa giriştiler.
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