    04 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Medyanın Terim yarışı

    Medyanın Terim yarışı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Teknik Direktörü , karşılaşmayı takibe gelen tüm medya mensuplarının gündemindeydi. Tecrübeli teknik adam, karşılaşma öncesinde dünya basınından da büyük ilgi gördü. Foto muhabirleri İmparator'un fotoğraflarını çekebilmek için adeta yarışa giriştiler.
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