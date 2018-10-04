    04 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın yenilmesi en çok Rusları üzdü

    G.Sarayın yenilmesi en çok Rusları üzdü
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Portekiz ekibi Porto’ya 1-0 mağlup oldu. Aynı grupta yer alan ’da ’ye kendi evinde 1-0 mağlup olunca sıralamasında Portekiz ’ya yaklaştı.

    'nın son 5 yılda ülkelerini temsil eden kulüplerin şampiyonlar ligi ve Avrupa liginde kazandığı başarılar sonucunda ülkelerden şampiyonlar ligi ve Avrupa ligine katılan takımları başarıya göre arttırıyor. UEFA'nın ülkeler sıralamasında 6'ıncı sırada bulunan , 'nın grupta gösterdiği kötü performans nedeniyle zor günler yaşamaya başladı. UEFA sıralamasında Rusya, Lokomotif Moskova'nın 'ye mağlup olmasıyla birlikte puanını 46.216'ya düşürdü. Porto'nun karşısında kazanmasıyla birlikte Portekiz puanını 41.232'ye çıkardı. Aradaki fark kapanmaya başlayınca Rusya tarafında Lokomotif Moskova takımına tepkiler artmaya başladı.

    Portekiz yükselirse Rusya avantaj kaybedecek
    Rusya'nın TASS ajansı yaptığı haberde Lokomotif Moskova mağlubiyetiyle birlikte UEFA ülkeler sıralamasındaki Rusya ve Portekiz farkı kapanıyor. Eğer Lokomotif başarısız sonuçlar almaya devam ederse, Portekiz takımları başarılı sonuçlar almaya devam ederse Portekiz 6'ncı sıraya yükselecek ve şampiyonlar ligine 3 takım gönderecek. Rusya eğer 7'nci sıraya düşerse şampiyonlar ligine göndereceği takım sayısı 2'ye düşecek. Bu durum Rusya tarafında tedirginliğe yol açmaya başladı.

    Türkiye 10'ncu sırada
    Rusya'nın önünde 5'nci sırada bulunan tarafında ise farkın açılmasının sevinci yaşanıyor. Saint-Germain'in Kızılyıldız'ı 6-1 gibi ezici bir farkla yenmesiyle birlikte Fransa puanını 51.998'e çıkardı ve Rusya ile farkı açtı. Sıralamada ilk sırayı 89.283 ile , ikinci sırayı 67.440 puanla , üçüncü sırayı 67, 177 puanla ve dördüncü sırayı 61.784 puanla yer aldı. Sıralamada 31,800 puanı bulunan onuncu sırada yer alıyor.

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