    04 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Sinan Gümüş'ten Porto paylaşımı

    Sinan Gümüşten Porto paylaşımı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    'ın yıldız futbolcusu , yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından 'Yolumuz uzun, böyle oynamaya devam edersek gruptan çıkarız" açıklamasında bulundu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan 'da bugün sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

    Oyundan memnun olduğunu belirten Sinan Gümüş, "Dün akşam maçı kaybettik ama fazlasını kazandık. Oyun olarak mağlubiyeti haketmediğimizi takım olarak biliyoruz, taraftarımız da biliyor. Eğer biz - özellikle deplasmanlarda da - böyle oynamaya devam edersek, bu gruptan çıkarız. Bu bilince ve güvene hepimiz sahibimiz. Umudu kaybetmek yok, yolumuz uzun!" ifadelerini kullandı..

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