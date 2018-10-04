Sinan Gümüşten Porto paylaşımı

04 Ekim 2018, Perşembe
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Oyundan memnun olduğunu belirten Sinan Gümüş, "Dün akşam maçı kaybettik ama fazlasını kazandık. Oyun olarak mağlubiyeti haketmediğimizi takım olarak biliyoruz, taraftarımız da biliyor. Eğer biz - özellikle deplasmanlarda da - böyle oynamaya devam edersek, bu gruptan çıkarız. Bu bilince ve güvene hepimiz sahibimiz. Umudu kaybetmek yok, yolumuz uzun!" ifadelerini kullandı..
Sinan Gümüş'ten Porto paylaşımı
Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sinan Gümüş, Porto yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından 'Yolumuz uzun, böyle oynamaya devam edersek gruptan çıkarız" açıklamasında bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray'da Sinan Gümüş bugün sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.
Oyundan memnun olduğunu belirten Sinan Gümüş, "Dün akşam maçı kaybettik ama fazlasını kazandık. Oyun olarak mağlubiyeti haketmediğimizi takım olarak biliyoruz, taraftarımız da biliyor. Eğer biz - özellikle deplasmanlarda da - böyle oynamaya devam edersek, bu gruptan çıkarız. Bu bilince ve güvene hepimiz sahibimiz. Umudu kaybetmek yok, yolumuz uzun!" ifadelerini kullandı..
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