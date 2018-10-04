Sinan Gümüşten Porto paylaşımı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sinan Gümüş, Porto yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından 'Yolumuz uzun, böyle oynamaya devam edersek gruptan çıkarız" açıklamasında bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray'da Sinan Gümüş bugün sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

Oyundan memnun olduğunu belirten Sinan Gümüş, "Dün akşam maçı kaybettik ama fazlasını kazandık. Oyun olarak mağlubiyeti haketmediğimizi takım olarak biliyoruz, taraftarımız da biliyor. Eğer biz - özellikle deplasmanlarda da - böyle oynamaya devam edersek, bu gruptan çıkarız. Bu bilince ve güvene hepimiz sahibimiz. Umudu kaybetmek yok, yolumuz uzun!" ifadelerini kullandı..



