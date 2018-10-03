G.Saray beraberliği 90+5te kurtardı

03 Ekim 2018, Çarşamba
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80.dakikada Porto'dan Fabio Silva takımını 2-1 öne geçirse de 90+5. dakikada Atalay Babacan attığı golle skoru belirledi: 2-2.
G.Saray beraberliği 90+5'te kurtardı
Giriş Tarihi: 03.10.2018
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'ın U19 takımı Porto ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Youth League'nde (UEFA Gençlik Ligi) Galatasaray'ın U19 Takımı, Porto ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Porto, 63. dakikada Joao Mario ile skoru 1-0'a taşıdı, Galatasaray'dan Recep Gül, 71'de skora 1-1'lik eşitliği getirdi.
80.dakikada Porto'dan Fabio Silva takımını 2-1 öne geçirse de 90+5. dakikada Atalay Babacan attığı golle skoru belirledi: 2-2.
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