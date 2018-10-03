Bize mutluluğun resmini yapabilir misiniz?

Porto’nun değeri 239 milyon euro... Şampiyonlar Ligi’nde yaptığımız son 11 deplasman maçından galibiyet çıkaramadık. Ama Galatasaray için ‘imkansız’ diye bir şey olmadığını çok iyi biliyoruz. Aslan’dan yeni bir destan daha bekliyoruz

Bugün Badou Ndiaye cezası, Emre Akbaba ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Üstüne bu sezona da taşınan Galatasaray'ın deplasman fobisi var. Cimbom, Devler Ligi'nde çıktığı son 11 dış saha maçından galibiyet çıkartamadı. Porto'nun yıldızlarla bezeli 239 milyon euro'luk kadrosunu da düşünürsek işi hiç de kolay değil... Ama İmparator Fatih Terim önderliğinde Galatasaray'ın yeni bir zafer daha yazmaması içinde bir neden yok. Çünkü Galatasaray, imkansızları sever...



Avrupa'da elde ettiği başarılarla hepimizin göğsünü kabartan Galatasaray, bugün Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sınavına çıkıyor. Son dönemde mali anlamda büyük sıkıntılar yaşamasına, ihtiyacı olan transferleri yapamamasına karşılık ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılı temsilcimiz bu defa Porto'ya konuk olacak. Dragao Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve Michael Oliver tarafından yönetilecek.



SİFTAH YAPACAKLAR

Galatasaray'ın Porto ile yapacağı maç, Türk ve Portekiz temsilcilerinin 49. randevusu olacak. İki takım, ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 48 maçın 14'ünü Türk, 21'ini Portekiz ekipleri kazandı, 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

TERİM: GÜZEL BİR SONUÇLA DÖNECEĞİZ

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekiz'den güzel bir sonuçla dönme temennisinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, Porto müsabakasından sonra grupta 4 maç daha yapacaklarına değinerek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki her maçın zorlu geçeceği hepimizce biliniyor. İnşallah güzel bir sonuçla döneriz. Bu müsabakadan sonra 4 karşılaşma daha olsa da her maç en iyi sonucu almak istiyoruz" diye konuştu.



SELÇUK VE MUSLERA İLK 11'E ADINI YAZDIRACAK

GALATASARAY'DA Selçuk ve Muslera, Porto maçında oynamaları halinde kulüp tarihlerindeki yerlerini daha da pekiştirecekler. İki oyuncu bu maçta oynarlarsa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla 29. maçlarına çıkacaklar ve bu listede 11. sırada yer alan Umut Bulut ile Okan Buruk'u da yakalamış olacaklar.



ZİRVEDE KORKMAZ VAR YÖNETİM SÜRPRİZ YAPACAK

GALATASARAY Yönetim Kurulu, kritik Porto maçı için özel bir galibiyet primi vermeme kararı aldı. Oyuncuların kontratlarını puan başı sistemine çeviren sarı-kırmızılı ekipte, geçen yıl yalnızca derbiler ve şampiyonluk yarışındaki son 4 haftada özel galibiyet primi uygulanmıştı. Ancak galibiyet halinde yönetimin sürpriz yapabileceği de belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet halinde Galatasaray'ın kasasına 2.7 milyon Euro daha girecek.



GS TV ALINMADI

GALATASARAY, Porto karşılaşmasına GS TV'yi götürmedi. Sarı-kırmızılı yönetimin tasarruf tedbirleri kapsamında GS TV ekibini kafileye dahil etmediği öğrenildi. GS TV, A futbol takımının ilk kez bir deplasman karşılaşmasında yer almadı.?

SCHALKE'Yİ YENMİŞTİ

Galatasaray, Devler Ligi'nde yaptığı son 11 deplasman müsabakasında galip gelemedi. Devler Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini Schalke karşısında almıştı.



BUGÜN RAKİP OLACAKLAR

BUGÜNKÜ maçta, tanıdık isimler sahada olacak. 2009-2016 yılları arasında Porto forması giyen Maicon ve 2007- 2013 yılları arasında Porto'da oynayan Fernando eski takımına karşı mücadele edecek. Ayrıca Telles de eski takımı Galatasaray'a rakip olacak.



İNTER'DE YARIŞTILAR

İKI kulüp arasındaki bağlantılar bunlarla da bitmiyor. Bu maçta iki takımın sol beki olacak Nagatomo ve Telles, İnter'de rekabet ediyorlardı. Pereira ile Muslera Uruguay, Brahimi ve Feghouli de Cezayir Milli Takımı'nda birlikte forma giyiyor.



KUPA AVCISI

Porto, Şampiyonlar Ligi Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası dahil tarihinde 7'si uluslararası organizasyonlarda olmak üzere toplam 73 kupa kazandı.



ALMANYA'DAN PUANLA DÖNDÜ

GRUBUN diğer maçında Lokomotiv Moskova ile Schalke 04, Moskova'da karşılaşacak. Maç saat 19.55'te başlayacak. Porto ilk maçına Almanya deplasmanında çıkmış ve Schalke 04 ile 1-1 berabere kalmıştı

CONCEİCAO İDDİALI: BİZ PORTO'YUZ

PORTO'NUN hocası Conceicao, Galatasaray maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. "Biz Porto'yuz ve grup liderine karşı galibiyet için maça çıkacağız" diyen Conceicao, grubun çok dengeli olduğunu ve galibiyetin önem arz ettiğini söyledi



ABOUBAKAR'A ADAYACAĞIZ

ABOUBAKAR'IN sakatlığıyla ilgili "Çok üzüldük" diyen Conceicao, başarılı oyuncuya yaptıkları şakayı da anlattı. Conceicao, "Geçen gece onu ziyaret ettik. Uyuyordu. Odaya girdiğimizde biraz korktu. Zaferi Aboubakar'a adayacağız" ifadesini kullandı.



TAKTİĞİ BELİRSİZ

PORTO'NUN Galatasaray maçına hangi taktikle çıkacağı belirsizliğini koruyor. Aboubakar'ın sakatlığı ve Soares'in de UEFA listesine alınmaması nedeniyle kadrosunda tek santrafor Marega bulunuyor. Conceicao'nun tercihi merakla bekleniyor.