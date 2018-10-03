    03 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Terim'in kozu Belhanda

    Terimin kozu Belhanda
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    Ligde 3 maç kaçıran Faslı yıldız, özlediği formasına yeniden kavuşuyor. Emre’nin yokluğunda ‘10’a büyük görev düşüyor.

    'ın son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan iki yıldızı ile Feghouli, Porto maçında ilk 11'e yerleşiyor. Akhisar ile yapılan Süper Kupa finaline ilk 11'de başlayan iki oyuncu 8 maçtan sonra ilk kez yan yana başlayacak. Ligde 4. haftadaki Trabzon karşılaşmasında kırmızı görüp 3 maç ceza alan Belhanda, 18 Eylül'de Moskova'ya karşı oynamıştı. 'Sihirbaz', 15 gün sonra formasına kavuşuyor.

    FEGHOULİ İLE BİRLİKTE

    Emre Akbaba'nın sakatlığı dolayısıyla oyun kurma görevini tek başına üstlenecek olan Belhanda'ya, 'in, "Kilit oyuncu sen olacaksın" diyerek motive ettiği öğrenildi. Diğer yandan Erzurum maçında 82 dakikada başarılı bir görüntü çizen Feghouli'nin yine 11'de olması bekleniyor. Feghouli ile Belhanda sezon başındaki Akhisar maçının ardından ilk kez bir maça birlikte başlayacak.

    Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    G.Saraydan Porto maçına özel video G.Saray'dan Porto maçına özel video
    İşte Galatasarayın Porto 11i İşte Galatasaray'ın Porto 11'i
    Bize mutluluğun resmini yapabilir misiniz? Bize mutluluğun resmini yapabilir misiniz?
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör