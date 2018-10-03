Terimin kozu Belhanda

Terim'in kozu Belhanda
Ligde 3 maç kaçıran Faslı yıldız, özlediği formasına yeniden kavuşuyor. Emre’nin yokluğunda ‘10’a büyük görev düşüyor.
Galatasaray'ın son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan iki yıldızı Belhanda ile Feghouli, Porto maçında ilk 11'e yerleşiyor. Akhisar ile yapılan Süper Kupa finaline ilk 11'de başlayan iki oyuncu 8 maçtan sonra ilk kez yan yana başlayacak. Ligde 4. haftadaki Trabzon karşılaşmasında kırmızı görüp 3 maç ceza alan Belhanda, 18 Eylül'de Moskova'ya karşı oynamıştı. 'Sihirbaz', 15 gün sonra formasına kavuşuyor.
FEGHOULİ İLE BİRLİKTE
Emre Akbaba'nın sakatlığı dolayısıyla oyun kurma görevini tek başına üstlenecek olan Belhanda'ya, Fatih Terim'in, "Kilit oyuncu sen olacaksın" diyerek motive ettiği öğrenildi. Diğer yandan Erzurum maçında 82 dakikada başarılı bir görüntü çizen Feghouli'nin yine 11'de olması bekleniyor. Feghouli ile Belhanda sezon başındaki Akhisar maçının ardından ilk kez bir maça birlikte başlayacak.
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