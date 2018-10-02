    02 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın Avrupa'daki deplasman karnesi!

    Galatasarayın Avrupadaki deplasman karnesi!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak , Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarında kötü bir performans ortaya koydu.

    organizasyonları macerasına 1956-1957 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Dinamo Bükreş maçıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 272 Avrupa kupası müsabakasına çıktı.

    Farklı kulvarlarda önemli başarılar elde eden , deplasman maçlarında genel performansının uzağında kaldı.

    Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 136 deplasman maçında mücadele etti. Galatasaray, bu maçlarda 32 galibiyet ve 28 beraberlik alırken, 76 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

    Bu maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 249 gole engel olamadı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 52 DEPLASMAN MAÇI OYNADI

    Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 52 deplasman maçına çıktı.

    Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda yaptığı 52 dış saha maçında yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 10 müsabakadan beraberlikle 37 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

    Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 108 gol gördü.

    RAKİP SAHADA GALİBİYETE HASRET

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 11 deplasman müsabakasında galip gelemedi.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

    Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 28 golü önleyemedi.

    PORTEKİZ'DE İYİ PERFORMANS

    Galatasaray, Porto müsabakası öncesi Portekiz'de oynadığı Avrupa kupası maçlarında iyi performans sergiledi.

    Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da Portekiz temsilcileriyle deplasmanda 3 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 2'sini kazanıp, 1'ini kaybetti.

    Galatasaray, 2008-2009 sezonu UEFA Kupası'nda 'yı 2-0, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Braga'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile deplasmanda oynadığı maçı ise 2-1 kaybetti.

    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEPLASMAN PERFORMANSI

    Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman performansı şöyle:

    SezonOGBMAY
    1993-1994301206
    1994-1995300317
    1997-1998300319
    1998-1999301226
    1999-2000310254
    2000-20017025416
    2001-2002603357
    2002-2003310246
    2003-2004301226
    2006-2007300338
    2012-2013530288
    2013-2014401339
    2014-20153003210
    2015-2016301236
    TOPLAM525103743108
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Abdurrahim Albayraktan Emre Akbaba açıklaması Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması
    Hagiden Fenerbahçe sorusuna yanıt Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
    Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör