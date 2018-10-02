    02 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den Rodrigues'e özel uyarı!

    Terimden Rodriguese özel uyarı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Teknik Direktör , Porto maçı öncesinde Garry ile özel bir görüşme yaptı.

    Erzurum maçında müsait pozisyonlarda pas vermek yerine skor üretmeye odaklanan ve penaltıyı kaçıran yıldız oyuncudan, takım oyununu ön planda tutmasını ve bencil davranmamasını istedi.

    KART GÖRMEYİN

    , Porto deplasmanına tecrübeli isimlerle çıkma konusunda karar aldı. Orta sahada , ve üçlüsünü oynatacak. Bu maçta sahada eksik kalmak istemeyen tecrübeli hoca, üç oyuncudan kart görmemeleri konusunda dikkatli olmalarını istedi.

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