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Fatih Terim'den Rodrigues'e özel uyarı!
Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018
Teknik Direktör Fatih Terim, Porto maçı öncesinde Garry Rodrigues ile özel bir görüşme yaptı.
Erzurum maçında müsait pozisyonlarda pas vermek yerine skor üretmeye odaklanan ve penaltıyı kaçıran yıldız oyuncudan, takım oyununu ön planda tutmasını ve bencil davranmamasını istedi.
KART GÖRMEYİN
Fatih Terim, Porto deplasmanına tecrübeli isimlerle çıkma konusunda karar aldı. Orta sahada Ryan Donk, Fernando ve Belhanda üçlüsünü oynatacak. Bu maçta sahada eksik kalmak istemeyen tecrübeli hoca, üç oyuncudan kart görmemeleri konusunda dikkatli olmalarını istedi.
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