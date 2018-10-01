Mustafa Cengiz çıkış formülü arıyor

Genel kurul, yönetimin yetki isteklerinin para getirecek kısmına ‘ret’ verdi. Taraftarlar başkan Mustafa Cengiz’e büyük oranda destek çıktı. Eli kolu bağlanan yönetim çıkış formülü arıyor...

Galatasaray'da gergin geçen olağanüstü kongre sonrası kulisler karışık... Sarı-kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz, genel kurula geniş ve detaylı bir yetki paketi sunmuştu. İçlerine en önemlisi olarak görünen Mecidiyeköy arsası, Beyoğlu'ndaki bina, Galatasaray Adası, basketbol ve voleybol AŞ konularında Cengiz'e yetki verilmemesi sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.



Taraftar grubu ultrAslan yaptığı sert açıklamada "Oylamaya 500 kişinin gelmesi skandaldır. Seçkinci köhne zihniyet kendi içlerinden başkan seçtiremedikleri için milyonların gözü önünde mevcut yönetimi çalışamaz hale getirmeye çalışmıştır. BU hastalıklı kafaların tek arzuları Galatasaray sayesinde kazandıkları statüyü korumaktır. Rövanş uğruna Galatasaray'ın önüne taş koymak için el kaldırırsanız, o ellerin karşısına 30 milyon Galatasaraylı dikiliriz" denildi. Para getirecek yetkileri alamayan yönetim şimdi hem sıcak para hem de zorlu dönemden çıkış formülü arıyor. Kurmaylarıyla kafa kafaya vermiş durumda.



YÖNETİME 'LİSE' TEPKİSİ

Taraftar, Mustafa Cengiz'in yanında dururken yönetimin üyelik şartları ise tepki çekti. Önceki gün kongrede kabul edilen maddeye göre Galatasaray Lisesi mezunları 1200 TL'ye üye olabilecek. E Grubu denilen dışarıdan üyelik 20.000 TL'ye yükseltildi. Bu karar tepkiyle karşılandı.



FUTBOLCU SATILABİLİR

Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları istediği yetkileri alamadığı kongre sonrasında farklı çareler arıyor. Sarı-kırmızılı idareciler, sermaye artırımı konusunda istediği sonucu alamazsa futbolcu satmayı da gündemine alabilir.



ARTIRIM ZORA GİRDİ

G.Saray zararını 139 milyon TL olarak revize etti. Yıl sonuna kadar Aslan'ı zorlu bir süreç bekliyor.



O BİRİ: ÇAMDAL

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz kongrede "Takımdaki tüm futbolcular değerli ve aktif. Sadece biri hariç" demişti. Sarı- kırmızılı kulübün başkanı Cengiz bu sözleriyle oynamadan 1.6 milyon euro kazanan Tarık Çamdal'ı işaret etti.



ÖZBEK İLE AYNI HATA

G.Saray'ın olağanüstü genel kurulunda Mustafa Cengiz'in asıl istediği yetkiler verilmemişti. Geçmişte Dursun Özbek'e "Mayıs'ta seçim yap, güçlü yönetimle gel" denmişti ancak dinlememişti. Cengiz de "Maddeleri ayır, ayrı kongre yap" önerilerine kulaklarını tıkadı. İstediği yetkileri alamadı.



'SAYGI DUYUYORUM'

Aslan'da başkan Mustafa Cengiz, olağanüstü genel kurulda istediğini elde edememişti. Kongre sırasında zaman zaman sinirlenen sarı-kırmızılı kulübün başkanı moral bozmuyor. Cengiz "Genel kurul, Galatasaray'ın en üst organıdır. Taleplerimizin bir kısmı uygun bulundu, bir kısmı bulunmadı. Bunu saygıyla karşılıyoruz. Genel kurulun takdiridir. Galatasaray için çalışma şevkimizde asla azalma olmayacak. Bilakis daha hırsla çalışacağız" dedi.