    30 Eylül 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Emre Akbaba ameliyat oldu

    G.Saraydan Emre Akbaba açıklaması
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    'ın B.B. Erzurumspor maçında sakatlanarak sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık oluşan , sabah saatlerinde ameliyat oldu.

    , 'in 7. haftasında oynadıkları B.B. Erzurumspor maçında sakatlanan oyuncusu 'nın sağlık durumu ile ilgili bir açıklamayı resmi internet sitesinden yayınladı..

    Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "BB Erzurumspor maçının ardından aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Emre Akbaba'ya kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü düzenlenmiştir."

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