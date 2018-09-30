Emre Akbaba ameliyat oldu

Galatasaray'ın B.B. Erzurumspor maçında sakatlanarak sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık oluşan Emre Akbaba, sabah saatlerinde ameliyat oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynadıkları B.B. Erzurumspor maçında sakatlanan oyuncusu Emre Akbaba'nın sağlık durumu ile ilgili bir açıklamayı resmi internet sitesinden yayınladı..



Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"BB Erzurumspor maçının ardından aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Emre Akbaba'ya kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü düzenlenmiştir."